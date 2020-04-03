Koç Holding ‘corona’ nedeniyle teklif edilenin yarısı kadar temettü dağıtacak

Koç Holding genel kurulu corona virüsü salgını nedeniyle teklif edilenden daha düşük miktarda temettü dağıtılmasını kabul etti.

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Şirketin açıklamasına göre ‘Covid-19 kaynaklı olarak şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlılıkla takip etmeleri ve daha çok likiditeye sahip olmaları gereken bir dönemde bulunulması nedeniyle’ genel kurulda yaklaşık 531 milyon lira, yani hisse başına brüt 0.2095 lira kar payı dağıtılması kabul edildi.

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Daha önce genel kurula yaklaşık 1.04 milyar lira, yani hisse başına 0.412 lira brüt kar payı ödenmesi teklif edilmişti.