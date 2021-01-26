Koç Holding CEO’su: 35 bin ofis çalışanına uzaktan çalışma kalıcı hale geliyor

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, ofis çalışanları için uzaktan çalışmanın kalıcı hale getirileceğini söyledi.

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Holdingin ‘Bizden Haberler’ dergisindeki habere göre Çakıroğlu, 34’üncü Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı’nda şirketin geleceğine dair konuştu.

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Üst yönetici, pandemiye kadar esnek çalışmada kısmi uygulamaların hayata geçirildiğini belirterek, pandemiyle uzaktan çalışmaya hızla geçildiğini dile getirdi.

Çakıroğlu, ‘bu dönemde elde edilen tecrübeler ışığında, geleceğin esnek çalışma modellerine yönelik çalışmaların olgunlaştırılarak devreye alınacağını’ kaydetti.

Holding CEO’su, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzaktan çalışma modeli 35 bin ofis çalışanı arkadaşımız için kalıcı bir uygulama haline geliyor. Uzaktan/esnek çalışma, çalışanların yolda geçen zamanlarını ortadan kaldırıyor. Ofis alanı, personel servisi kapasitesi gibi ihtiyaçlar azalıyor. Hem çalışan tatminini hem de verimliliği artıracak büyük bir potansiyel var.”