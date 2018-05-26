Koç hakkında suç duyurusu: Ciddi ciddi ‘FETÖ’cü olduğumu düşünüyorlar

Kendisi hakkında 101 kişinin Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) suç duyurusunda bulunduğunu belirten Fenerbahçe kulübü başka adayı ve iş insanı Ali Koç, “Ciddi ciddi FETÖ yapılanması içinde olduğumu ve bu kanalı kullanarak siyasete gireceğimi anlatıyorlar. Gülüyorsunuz buna ama gülmeyin bu ciddi bir suçlama, tüm bunlar için elimi taşın altına koyuyorum” diye konuştu.

DHA’nın haberine göre Muğla’nın Bodrum ilçesindeki antik tiyatroda yaklaşık dört bin Fenerbahçeli ile buluşan Koç, hem projelerini anlattı hem de seçime dokuz gün kala kendisi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

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En büyük projesinin ‘küfürsüz stat’ olduğunu belirten Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün Türkiye’mizi ayrıştıran o kadar unsur var ki… Futbol sporun başında gelmemeli. Sporun büyük iyi niyetlerini yansıtmak zorundayız. Bizim en büyük hayalimiz küfürsüz stat. Biz örnek olacağız. Görün, diğer kulüpler bizi takip edecek. Bu fitili biz ateşleyeceğiz. Saygı görmek istiyorsak saygı göstermeliyiz. Sevilmek için önce sevmeliyiz.”

‘Karalama kampanyasına döndü’

Hakkında ortaya atılan iddialara da yanıt veren Koç, ‘en büyük günahın iftira olduğunu’ kaydetti: “Ben isterdim ki bu bir seçim kampanyası olsun, herkes projelerini anlatsın, iki aday da ‘Niye ben seçilmeliyim’ diye birbirlerini ifade etsin. Televizyona çıksın, beraber veya ayrı… Bu bir karalama kampanyasına döndü. Benim başkan adayı olacağım konuşuluyor. Ayıptır. Ben bundan çok rahatsızım. Bazı medya kanalları bunu işlemeye başladılar. Bu sefer 2024 dediler. Başkanlık seçilecekse, liderliğinizle yapacağınız projelerle… Böyle komplo teorileri Fenerbahçe’ye yakışmıyor. Ben Samandıra’yı, Şükrü Saracoğlu’nu satacakmışım. İhanet kelimesi çok ağır bir kelimedir. Ben çalışması çok zor bir insanmışım, o yüzden Obradoviç ile çalışmayacağımı kendisine söylemişler.”

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‘Siyasete gireceğimi anlatıyorlar’

Bugün Türkiye’de en büyük suçun ‘FETÖ’cü olmak olduğunu söyleyen Koç, ocak ayı sonunda kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

101 gerçek kişinin BİMER’e şikayet ettiğini ve bunun çocuk oyuncağı olmadığını anlatan Koç, şunları söyledi: “Ülkemizde genelkurmay başkanına ‘terörist’ denildi, hapse konuldu. Benim ciddi ciddi FETÖ yapılanması içinde olduğumu ve bu kanalı kullanarak siyasete gireceğimi anlatıyorlar. Örgüt benim, 13 Aralık 2008-2 Ocak 2009 tarihinde 1936 görüşmemi kayıt altına almış. Uluslararası uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı şüphesi ile dinlenmişim. Soruyorum başkanıma, ‘Sizce ben FETÖ’cümüyüm, değil miyim?’ FETÖ’cü isem neden beni yönetime davet ettiniz? Her şeyin mübah olduğu ortamda orada neler olur bilmiyorum… İnşallah istemediğimiz sürprizlerle karşılaşmayız.”