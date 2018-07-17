Kobranın ısırdığı sihirbazın son durumu: Zehir miktarı fazla, ilacın dozu artırıldı

Antalya’da sihirbazlık gösterilerinde kullandığı kobra yılanı tarafından ısırılan ve tedavi için Mısır’a götürülen Aref Ghafouri’nin sağ kolunda his kaybı yaşadığı ve zehir miktarının fazla olması nedeniyle ilacın dozunun artırıldığı bildirildi.

‘Yetenek Sizsiniz’ programıyla tanınan Ghafouri, bir süredir Antalya’daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Gösterisi için hazırlık yapan Ghafouri’yi kobra cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırmıştı. Kobra yılanı panzehirinin Türkiye’de olmadığı söylenmiş, bürokratik engellerin aşılmasından ardından dünyada sadece Mısır ve Fransa’da bulunan panzehirin alınması için Ghafouri, Mısır’a götürülmüştü.

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Ghafouri’nin tedavisi başkent Kahire’deki Kahire Üniversitesi’ne bağlı Qasr El Eyni Hospital’da devam ediyor.

Sihirbaza, Antalya’dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Aref’e tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği kaydedildi. Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu, ancak illüzyonistin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı.

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Ghafouri’nin üç yıl önce el konulan dört buçuk yaşındaki ‘Zara’ adlı Bengal kaplanına, Antalya Hayvanat Bahçesi’nde bakılıyor.