Kobe’nin son maçında ayak basıp imzaladığı parke açık artırmada: 500 bin dolara satılması bekleniyor

Ocak ayında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant’ın son maçına çıktığı salondaki forma numarasının yazılı olduğu imzalı parkenin açık artırmayla 500 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 846 bin lira) satılması bekleniyor.

Fotoğraf: Heritage Auctions

Bryant 13 Nisan 2016’da LA Lakers’ın en kötü sezonunun sonunda Staples Center’daki maçta galibiyet getiren 60 sayıya imza atarak hayranlarına ne kadar müthiş bir oyuncu olduğunu son kez göstermişti.

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Kariyeri boyunca giydiği numaralar olan 8 ve 23 salonun parkesine boyanmış, maç sonunda Bryant 8 numarasının üstüne imza atmıştı.

Her biri 48×96 cm ölçülerinde dört panelden oluşan parke için şu ana kadar gelen en yüksek teklif 210 bin dolar oldu. 17 gün sonra kapanacak açık artırmayı düzenleyen Heritage Auctions fiyatın 500 bin dolara çıkmasını bekliyor.

Parke daha önce, final maçından bir ay sonra, Lakers Gençlik Vakfı tarafından 179 bin 100 dolara satılmıştı.

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Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna 26 Ocak’ta ABD’nin California eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.