Kobe Bryant’ın ölümünün ardından tecavüz davasını hatırlatan gazeteciye tepki ve ‘zorunlu idari izin’

NBA efsanelerinden Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiği helikopter kazasından birkaç saat sonra, geçmişteki tecavüz iddiasını hatırlatan Washington Post gazetesi muhabiri Felicia Sonmez’e sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Kurum zorunlu idari izin kararı verdi.

Fotoğraf: Reuters

Bryant 26 Ocak’ta ABD’nin California eyaletinde helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Helikopterde 41 yaşındaki Bryant ve kızının yanısıra yedi kişi daha bulunuyordu.

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Sonmez, Twitter hesabından 2016 yılında The Daily Beast sitesinde yayımlanmış, ‘Kobe Bryant’ın rahatsız edici tecavüz davası: DNA kanıtları, davacının hikayesi ve yarım bir itiraf’ başlıklı haberin linkini paylaştı.

Kullanıcılar, “Sen nasıl bir insansın”, “İğrençsin”, “Kalpsiz”, “Anısına saygı göster” gibi yorumlarda bulundu.

Sonmez daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.

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Sonmez: Kamuya mal olmuş herhangi bir insan bütünüyle hatırlanmaya değerdir

Sonmez, bazı kullanıcıların çok ileri giderek kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti.

Felicia Sonmez şunları söyledi: “Kamuya mal olmuş herhangi bir insan bütünüyle hatırlanmaya değerdir, o kişi çok sevilse ve bu bütünlük üzüntü verici olsa bile. Bana öfke ve nefretle yanıt veren bu kişiler, insanların sessiz kalmaları için gördükleri baskı hakkında çok şeyi ortaya koyuyor.”

Kurum idari izne çıkardı

Twitter’da ‘#FireFeliciaSonmez’ (Felicia Sonmez’i kov) etiketi altında kampanya başlatıldı. Bunun ardından Washington Post’un Şef Editörü Tracy Grant, Sonmez’i idari izne çıkardıklarını duyurdu.

Grant, Sonmez’in tweetlerinin kurumun sosyal medya politikasını ihlal edip etmediğine dair bir inceleme başlattıklarını da belirtti.

Grant, tweetlerin ‘kötü bir hüküm’ olduğunu, kurumdaki diğer insanların işlerinin de ‘altını oyduğunu’ savundu.

Tecavüz iddiası

Bryant, 30 Haziran 2003 tarihinde kaldığı bir otelde çalışan ve o sırada 19 yaşında olan bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyordu.

Ünlü basketbolcu suçlamaları reddetse de eşini aldattığını itiraf etti. Dava, mahkemeye bile taşınmadan 2004 yılında davacı kadının, ifade vermekte isteksiz davranması üzerine düştü. Bryant ile davacının anlaştığı öne sürüldü ancak bu anlaşma asla açıklanmadı.

Bryant’ın yargılanmasına devam edilmesi ve suçlu bulunması halinde en az dört yıl hapis cezasıyla ya da ömür boyu gözaltı takibiyle cezalandırılması bekleniyordu.



