Kobani’de Rus askeri polisi aracının geçişi sırasında patlama: Ölü veya yaralı yok

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye’nin Kobani (Ayn el-Arab) kentinde Rus askeri polisi aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sputnik’in haberine göre, Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Bu sabah saatlerinde Rus askeri aracı izlenen güzergahın varış noktasına döndüğü sırada aracın altında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi” dendi.

Reklam

Merkez, olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını ve askerlerin sorunsuz bir şekilde üslerine döndüğünü ifade etti.

Merkezin açıklamasında son 24 saat içinde iki ateşkes ihlali tespit edildiği de bildirildi.