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Yaramazlara biraz batar!

Kobani’de Rus askeri polisi aracının geçişi sırasında patlama: Ölü veya yaralı yok

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye’nin Kobani (Ayn el-Arab) kentinde Rus askeri polisi aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirildiğini açıkladı. 

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sputnik’in haberine göre, Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Bu sabah saatlerinde Rus askeri aracı izlenen güzergahın varış noktasına döndüğü sırada aracın altında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi” dendi.

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Merkez, olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını ve askerlerin sorunsuz bir şekilde üslerine döndüğünü ifade etti.

Merkezin açıklamasında son 24 saat içinde iki ateşkes ihlali tespit edildiği de bildirildi.

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