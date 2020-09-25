‘Kobani eylemleri’ soruşturması: HDP’li isimler gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgesi kavuğun eski ve yeni emanetçileri Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh’u Florya’daki başkanlık konutunda ağırladı. İmamoğlu, kavuğu ve emanetçilerini tasvir eden bir alan üzerinde çalışacaklarının müjdesini paylaştı.