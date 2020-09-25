‘Kobani eylemleri’ soruşturması: HDP’li isimler gözaltında

Ankara başsavcılığının 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında, HDP’li isimler gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri, Ankara başsavcılığının, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun da tutuklu bulunduğu 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında sabah saatlerinde harekete geçti.
Yedi ilde 82 isim için gözaltı kararı çıkarılmıştı.
HDP MYK üyesi Alp Altınörs ve eski milletvekili Nazmi Gör Ankara’da, eski milletvekilleri Altan Tan, Ayla Akat Aka, Emine Ayna ve HDP’li RTÜK üyesi Ali Ürküt Diyarbakır’da, eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen Kars’ta gözaltına alındı.
Ali Ürküt, Emine Ayna, Altan Tan ve Ayla Akat Ata’nın Diyarbakır emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ayhan Bilgen
Ekipler, soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Kars’ta İnönü Caddesi’nde bulunan Ayhan Bilgen’in evinde arama yaptı.
Gözaltına alınarak zırhlı araca bindirilen Bilgen’in emniyetteki işlemleri sürüyor.
HDP Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca, Twitter paylaşımında, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma nedeniyle şu an Ayhan Bilgen’in evi aranıyor. Hakkında dört gün gözaltı kararı verilmiş” dedi.
Sırrı Süreyya Önder
Hakkında gözaltı kararı bulunan HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder de Aksaray’da kaldığı otelde gözaltına alındı. Terörle mücadele şubesi polisleri tarafından gözaltına alınan Önder, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
IŞİD’in Suriye’nin kuzeyindeki Kürt kenti Kobani’ye yönelik kuşatmasının sokak çatışmalarına dönüşmesi üzerine 6 Ekim 2014’te birçok kentte binlerce kişi eylem başlatmıştı. Eylemlerde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.