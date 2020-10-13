‘Kobani’ soruşturması: Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı

Eski HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında, Ankara başsavcılığının 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi.

Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel (Fotoğraf: AA)

Tuğluk ve Tuncel, savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Başka suçlardan bulundukları Kandıra Cezaevi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla yapılan sorgu sonucunda Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Tuğluk ve Tuncel hakkında tutuklama kararı verdi.

IŞİD’in Suriye’nin kuzeyindeki Kobani’ye yönelik kuşatmasının sokak çatışmalarına dönüşmesi üzerine 6 Ekim 2014’te birçok kentte binlerce kişi eylem başlatmıştı. Eylemlerde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Tutuklama kararında, 6-8 Ekim 2014’te Türkiye’nin farklı şehirlerinde ‘aynı anda koordine içerisinde uzun namlulu silahlar, patlayıcı maddeler, taş ve sopa kullanılarak ve barikat kurularak kişilerin ölümüne, yaralanmasına, kamu ve özel malların zarar görmesine yol açan şiddet olaylarının terör örgütü PKK ve onun yurt dışı yapılanmasınca koordine edildiği’ kaydedildi.

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Kararda, HDP, DBP, HDK ve DTK eş başkanları, temsilcileri ve milletvekillerince bu kapsamda açıklama ve çağrılar yapıldığına ilişkin tespit ve tutanaklar bulunduğu belirtildi.

Kararda şunlar kaydedildi: “Taraf beyanları, teşhis tutanakları, olay görüntülerini içeren tutanaklar, dijital inceleme tutanakları, arama ve el koyma tutanakları, örgütsel irtibata ilişkin e-mail içerikleri değerlendirildiğinde Tuncel ve Tuğluk’un üzerlerine atılı devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme ve öldürmeye teşebbüs ve suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak silahla birden fazla kişi ile yağma suçlarını işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu.”

Kararda, delil durumu ve atılı suçlar için istenen cezanın alt ve üst sınırları dikkate alınarak, Tuncel ve Tuğluk’un tutuklanmalarına karar verildiği belirtildi.

Soruşturma

Ankara başsavcılığının, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 25 Eylül’de 82 HDP’li hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, yedi ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi yakalanmıştı.

Bu kişilerden Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazı eski HDP milletvekillerinin de arasında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.