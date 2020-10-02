‘Kobani soruşturması’nda gözaltına alınan HDP’lilerin tutuklanması istendi

Ankara başsavcılığının 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fotoğraf: AA

IŞİD’in Suriye’nin kuzeyindeki Kobani’ye yönelik kuşatmasının sokak çatışmalarına dönüşmesi üzerine 6 Ekim 2014’te birçok kentte binlerce kişi eylem başlatmıştı. Eylemlerde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

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Ankara başsavcılığının eylemlere ilişkin başlattığı soruşturmada 25 Eylül’de 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 20 kişi gözaltına alınmıştı.

20 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

Cumhuriyet savcısı, ifade işlemlerinin ardından 20 kişiyi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

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Gözaltındaki isimler isimler şöyle: Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, HDP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nazmi Gür, HDP eski Diyarbakır milletvekili Altan Tan, eski milletvekili Ayla Akat Aka, BDP eski eş genel başkanı ve milletvekili Emine Ayna, ‘İmralı Heyeti’ üyesi Sırrı Süreyya Önder, HDP eski MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün ve Cihan Erdal, HDP eski genel saymanı Zeki Çelik, HDP RTÜK üyesi Ali Ürküt ve eski milletvekili Prof. Dr. Emine Beyza Üstün.