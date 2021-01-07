‘Kobani iddianamesi’ kabul edildi: Demirtaş ve Yüksekdağ dahil 108 kişiye dava

Tutuklu eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ankara başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamedeki tüm isimlere ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma’, 37 kez ‘adam öldürme’ ve 31 kez ‘öldürmeye teşebbüs’ başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edildi.

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Ayrıca 108 kişinin ‘bayrak yakma’ ve ‘Atatürk’ü Koruma Kanunu’na’ muhalefet suçlarından da cezalandırılması istendi.

IŞİD’in, Suriye’nin kuzeyindeki Kobani kentine yönelik kuşatmasının sokak çatışmalarına dönüşmesi üzerine 6 Ekim 2014’te birçok kentte binlerce kişi eylem başlatmıştı. Eylemlerde onlarca kişi hayatını kaybetmişti. HDP, o dönem insanları sokağa çağırarak şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlanıyor.