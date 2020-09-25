‘Kobani eylemleri’ soruşturması: Yedi ilde 82 kişiye gözaltı kararı

Ankara başsavcılığı, 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin bir soruşturma kapsamında yedi ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.

Fotoğraf: AA

IŞİD’in Suriye’nin kuzeyindeki Kürt kenti Kobani’ye yönelik kuşatmasının sokak çatışmalarına dönüşmesi üzerine 6 Ekim 2014’te birçok kentte binlerce kişi eylem başlatmıştı. Eylemlerde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

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Başsavcılığın yazılı açıklamasında eylemler sırasında ’37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, yedi Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet suçu’nun işlendiği, ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşın yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu bulunmakta olup gelinen aşama itibarıyla Ankara merkezli yedi ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.”

DHA’nın haberine göre, gözaltı kararı verilenler arasında eski HDP milletvekilleri Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Altan Tan, Emine Ayna, (Kars Belediye Başkanı) Ayhan Bilgen ve Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.