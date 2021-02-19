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Yaramazlara biraz batar!

‘Kobani eylemleri’ soruşturması: Dokuz HDP’li vekil hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Kobani eylemleri’ soruşturması kapsamında eş başkan Pervin Buldan’ın da aralarında olduğu dokuz HDP’li milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı. Fezlekeler Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Fotoğraf: AA

‘Kobani eylemleri’ soruşturmasında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

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İddianamedeki tüm kişiler için, ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma’’37 kez adam öldürme’ ve ’31 kez öldürmeye teşebbüs’ başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edilmişti.

AA’nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, 6-7-8 Ekim 2014’te HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak üzere çalışma başlattı.

Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, Anayasa’nın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi.

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Süreç nasıl işleyecek?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz’ın, ‘dokunulmazlıkların kaldırılması’ istemiyle düzenlediği fezlekeler, Meclis’e sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

TBMM’ye ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde adı geçen HDP milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

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