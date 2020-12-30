‘Kobani eylemleri’ soruşturması: 108 kişi hakkında iddianame

Ankara Başsavcılığı, ‘Kobani eylemleri’ soruşturmasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Fotoğraf: AA

İddianamedeki tüm kişiler için, ‘Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma’, ’37 kez adam öldürme’ ve ’31 kez öldürmeye teşebbüs’ başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edildi.

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108 kişinin ayrıca, ‘bayrak yakma’ ve ‘Atatürk’ü Koruma Kanunu’na’ muhalefet suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

Ankara Başsavcılığı, soruşturma kapsamında arasında eski HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 82 kişi hakkında 25 Eylül 2020’de gözaltı kararı çıkarmıştı.

IŞİD’in Suriye’nin kuzeyindeki Kürt kenti Kobani’ye yönelik kuşatmasının sokak çatışmalarına dönüşmesi üzerine 6 Ekim 2014’te birçok kentte binlerce kişi eylem başlatmıştı. Eylemlerde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.