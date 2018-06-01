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Yaramazlara biraz batar!

Koalisyonda anlaşıldı: Yeni İtalyan hükümeti AB ve göç karşıtı olacak

 

İtalya’da Avrupa Birliği (AB) ve mültecilere ‘mesafeli’ duran iki parti, koalisyon hükümeti konusunda anlaştı.

Başbakan adayı Conte’nin (en solda) listesi, cumhurbaşkanı tarafından imzalandı. (Fotoğraflar: Reuters)

İtalya’da 3 Mart’taki seçimde üç ana blok da iktidarı kuracak kadar oy alamazken, ülkede bugüne kadar siyasi belirsizlik hakimdi. Öyle ki ülkede seçimlerin yenilenmesi de gündeme geldi.

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5-Yıldız Hareketi ve aşırı sağ Kuzey Birliği partilerinin koalisyon çalışması ise AB’nin para birimi olan avro karşıtlığıyla bilinen ekonomist Paolo Savona’nın ekonomi bakanlığına Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından ret gelmesi nedeniyle tıkanmıştı.

İki blok, koalisyon kurma konusunda dün akşam anlaştı. Savona da ekonomi bakanlığı adaylığından geri çekildi ancak AB’den sorumlu bakan olacak. Ekonomi bakanlığı için ekonomi profesörü Giovanni Tria’nın adı üzerinde uzlaşıldı.

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‘Sağcı’ kabine

Koalisyondaki partilerin en büyük özelliği ise AB’ye mesafeli durmaları. Koalisyon hükümetinin başbakan adayı Giuseppe Conte, ‘Avrupa Birliği mali kurallarına meydan okumayı ve göçü engellemeyi vaat eden kabine’yi açıkladı. Liste ise daha sonra cumhurbaşkanına sunuldu.

Partilerin ortak açıklamasında “5-Yıldız Hareketi ve Kuzey Birliği hükümeti için bütün koşullar yerine getirildi” dendi. 5-Yıldız Hareketi’ne yakın olan Conte, cumhurbaşkanıyla görüştükten sonra gazetecilere “Tüm İtalyanların yaşam kalitesini iyileştirmek için kararlılıkla çalışacağız” dedi.

Hükümetin gelecek hafta parlamentodan güven oyu alması gerekecek.

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