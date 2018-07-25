Koalisyon, YPG’yi neden eğittiklerini izah etti: Toprakları ellerinde tutmaları için

Suriye’de ABD öncülüğünde faaliyet gösteren IŞİD’le mücadele koalisyonu, Türkiye’nin ‘terörist’ kabul ettiği Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ele geçirdikleri toprakları ellerinde tutmaları için askeri eğitim verildiğini açıkladı.

Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu olarak kabul ettiği YPG’nin omurgasını oluşturduğu DSG’ye ABD’nin verdiği destek iki ülke ilişkilerinde en önemli anlaşmazlık maddelerinden biri. ABD’nin Fırat’ın batısında kalan Menbiç bölgesinden YPG’yi çıkarmayı kabul etmesinden sonra Ankara, yeni hedefi Fırat’ın doğusunda da örgütün hakimiyetini bitirmek olarak açıklıyor. IŞİD’le mücadele koalisyonu yetkilileri ise ABD Savunma Bakanlığı’nda düzenledikleri basın toplantısında Ankara’nın planlarıyla uyuşmayan bir açıklama yaptı.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre toplantıya telekonferansla katılan Fransız tuğgeneral Frederic Parisot DSG”ye eğitim vermeye devam ettiklerini açıkladı.

Parisot verdikleri eğitimin gerekçesini şöyle açıkladı: “Bunlar Suriye Demokratik Güçleri. Güvenlik güçleri dediğimiz güçlere sahip olacaklar. Çünkü savaştan sonra, ki aynısı Irak tarafı için de geçerli, askeri açıdan kazanımlarını ellerinde tutmaları gerekiyor. Dolayısıyla onlara toprakları ellerinde tutmaları için eğitim veriyoruz.”