Koalisyon sözcüsü albay Dillon: Afrin operasyon alanımızda değil

ABD öncülüğünde Suriye’de faaliyet gösteren uluslararası koalisyonun sözcüsü albay Ryan Dillon’ın Türkiye’nin operasyon yapmak üzere olduğu Afrin’in koalisyonun harekat alanı içinde olmadığını söylediği bildirildi.

YPG Commander General Sipan Hemo to ANF: be it in Efrin or wherever else in rojava we will defend ourselves, like last six years (1) — Wladimir (@vvanwilgenburg) 16 Ocak 2018

Middle East Eye adlı internet sitesinin muhabiri Wladimir van Wilgenburg, Twitter hesabından, Dillon’ın rutin basın bilgilendirme toplantısında kendi sorduğu soruyu yanıtlarken bu bilgiyi verdiğini duyurdu.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Afrin’e yönelik harekatın her an başlayabileceğini, sonraki hedefin ise Münbiç ve diğer bölgeler olduğunu söylemişti.