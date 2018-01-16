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Yaramazlara biraz batar!

Koalisyon sözcüsü albay Dillon: Afrin operasyon alanımızda değil

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ABD öncülüğünde Suriye’de faaliyet gösteren uluslararası koalisyonun sözcüsü albay Ryan Dillon’ın Türkiye’nin operasyon yapmak üzere olduğu Afrin’in koalisyonun harekat alanı içinde olmadığını söylediği bildirildi.

Middle East Eye adlı internet sitesinin muhabiri Wladimir van Wilgenburg, Twitter hesabından, Dillon’ın rutin basın bilgilendirme toplantısında kendi sorduğu soruyu yanıtlarken bu bilgiyi verdiğini duyurdu.

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Afrin’den genel görünüm… Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Afrin’e yönelik harekatın her an başlayabileceğini, sonraki hedefin ise Münbiç ve diğer bölgeler olduğunu söylemişti.

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