Koalisyon güçleri ve DSG Türkiye sınırında ‘ortak devriye’ yürütüyor

ABD önderliğindeki koalisyon, ağırlığını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) Türkiye sınırı boyunca ortaklaşa devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama, koalisyon sözcüsü Yarbay Sean Ryan’dan geldi. AP haber ajansına email yoluyla ulaşan Ryan, “Demokratik Suriye Güçleri’yle pazar günü yapılan ortak devriye bu hafta Amerika güçlerince yapılanın ardından ikincisiydi” dedi.

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Kürt yetkili İlham Ahmed de Türkiye sınırı boyunca devriyelerin Ras al Ayn, Tel Abyad ve Menbiç’te yapıldığını kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Türk ve ABD birlikleri de ‘Menbiç yol haritası’ kapsamında, YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’ten çekilmesi ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için varılan mutabakat sonucu Menbiç kırsalında ortak devriye görevine başlamıştı.

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Türkiye geçtiğimiz hafta içinde Suriye tarafına iki kere top ateşi açtığını belirtmiş, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino da, “Suriye’nin kuzeybatısında ABD askeri personeli de o bölgedeyken yapılan tek taraflı saldırılardan büyük kaygı duyuyoruz” demişti.