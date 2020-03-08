Klinikte tedavi gören Fındık kurtarılamadı

Tokat’ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nun maskotu olan ve ölümcül ‘distemper’e (gençlik hastalığı) yakalanan Fındık, Ankara’da tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

İlkokuldaki öğretmenlerin mezarlıkta bularak, okula getirdiği av köpeği melezi erkek yavru köpek ilgi odağı olmuştu. Üzerine dikilen okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle büyük sempati kazanan Fındık, ölümcül ‘distemper’e (gençlik hastalığı) yakalandı.

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Kurtarılamadı

Tedavi için üç haftadır Ankara’da bulunan Fındık, veteriner hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Veteriner Yağmur Denli, Fındık’ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeye yer verdi:

“Fındık’ın küçük bedeni bu hastalığa daha fazla dayanamadı. Fındık pes etti, 3 haftalık mücadeleyi kaybettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık, bütün müdahalelere rağmen Fındık’ı kurtaramadık.”