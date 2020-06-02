Diken

Yaramazlara biraz batar!

Klinik çalışma: Remdesivir orta dereceli ‘corona’ hastalarının iyileşmesine yardımcı oluyor

ABD’li Gilead Sciences şirketi son faz klinik çalışmalarda, antiviral ilaç remdesivirin Covid-19’un orta derecede seyrettiği hastaların iyileşmesine yardımcı olduğunun görüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırma sonucunda, ilacın hastanede yatma süresini yüzde 31 oranında -ya da yaklaşık dört gün- azalttığının görülmesiyle ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) remdesivirin acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz ay izin vermesinin ardından ilaç yakından takip ediliyordu.

Reklam

Gilead’in açıkladığı sonuçlar, remdesivir ile yapılan ve süresi beş ile 10 gün arasında değişen tedavinin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için tasarlanan çalışmadan elde edildi.

Buna göre, 11’inci günde, standart bakım grubuna kıyasla beş günlük remdesivir tedavisi gören hastaların çoğunun klinik durumunda iyileşme görüldü.

Şirket aynı zamanda remdesivirle 10 gün tedavi gören hastalardaki iyileşmenin standart bakımdaki hastalara göre daha olumluya doğru bir eğilimde olduğunu ancak istatistiksel olarak önemli bir düzeye ulaşmadığını açıkladı.

Reklam

Remdesivirin Covid-19 tedavisinde kullanılmasına Britanya da onay verdi

Covid-19 tedavisinde umut veren ilaç remdesivir AB’de ön onay alabilir

Covid-19 tedavisinde umut veren ilaç remdesivirin üretimi için beş firmaya izin

ABD’den sonra Japonya da Covid-19 tedavisinde remdesivir kullanımını onayladı

Dr. Fauci’den ‘iyi haber’: Remdesivir Covid-19 tedavisinde işe yarıyor

Çin’deki deneyde remdesivir ağır hastaları iyileştiremedi; üretici sonuca itiraz etti

‘Corona’ tedavisi yolunda: Dört grup ilaç ve üç aşı çalışması öne çıkıyor

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...