Klinik çalışma: Remdesivir orta dereceli ‘corona’ hastalarının iyileşmesine yardımcı oluyor

ABD’li Gilead Sciences şirketi son faz klinik çalışmalarda, antiviral ilaç remdesivirin Covid-19’un orta derecede seyrettiği hastaların iyileşmesine yardımcı olduğunun görüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırma sonucunda, ilacın hastanede yatma süresini yüzde 31 oranında -ya da yaklaşık dört gün- azalttığının görülmesiyle ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) remdesivirin acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz ay izin vermesinin ardından ilaç yakından takip ediliyordu.

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Gilead’in açıkladığı sonuçlar, remdesivir ile yapılan ve süresi beş ile 10 gün arasında değişen tedavinin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için tasarlanan çalışmadan elde edildi.

Buna göre, 11’inci günde, standart bakım grubuna kıyasla beş günlük remdesivir tedavisi gören hastaların çoğunun klinik durumunda iyileşme görüldü.

Şirket aynı zamanda remdesivirle 10 gün tedavi gören hastalardaki iyileşmenin standart bakımdaki hastalara göre daha olumluya doğru bir eğilimde olduğunu ancak istatistiksel olarak önemli bir düzeye ulaşmadığını açıkladı.