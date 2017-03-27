Klasik müzik sevenlere Nisan ayı rehberi

GÜLŞAH BALTA

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Baharın gelişiyle beraber evde geçirilen akşamlar yavaşça kapıdan dışarıya yönelmeye başladı. ‘Nisanda neler yapalım’ diye kara kara düşünenlerdenseniz şanslısınız, güzel müziğe aç kulakları doyuracak kadar heyecanlı konserler bizi bekliyor.

Gidon Kremer kendi orkestrasıyla İş Sanat’ta

Martha Argerich’ten ayrı göremediğimiz, yüzyılın en iyi kemancılarından biri olarak kabul edilen Gidon Kremer’i bu sefer kendi kurduğu mini orkestra Kremerata Baltica’yla Clara-Jumi Kang eşliğinde dinleyeceğiz.

7 Nisan’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde seslendirilecek konserde Kremer’in ünlü olmasında önayak olduğu Schnittke’nin Concerto Grosso’su ve aynı albümde icra ettikleri Philip Glass’ın Keman Konçertosu çalınacak.

Bütün bunlar size fazla çağdaş geldiyse hiç endişelenmeyin, konserde Schubert’in Keman ve Yaylılar için Fantezisi de eklenerek her kulağa hitap eden bir dinletiye dönüşecek.

İdil Biret’ten unutulmayacak bir gece

Klasik müzikte daha geleneklere ve bilindik bestecilere düşkün ama sıradışı icralardan hoşlananlar için gururumuz İdil Biret’in yine İş Sanat Kültür Merkezi’nde 17 Nisan’da vereceği konserde hocası Kempff’in Bach Fa Majör Piyano Sonatı’nın piyano aranjmanını ve Re Minör Kromatik Fantezi ve Füg’ünü seslendirecek.

Bunun yanında zamanımızın en iyi Chopin yorumcularından birinden ayrıca Chopin’in 3 numaralı Si Minör Piyano Sonatı’nı dinleme şansı elde edeceğiz, bundan daha şanslı sadece 2 numaralı Piyano Sonatı’nı dinleseydik olabilirdik.

Konser Ravel’in teknik zorluğuyla ünlü olmuş, aynı isimdeki şiirleri baz alarak bestelenmiş Gaspard de La Nuit eseriyle bitecek. Özet olarak piyano müziğine ilgi duyan herkes için bulunmaz bir fırsat ve unutulmaz bir gece olacak. Biletleri tükenmeden edinmeniz tavsiye olunur.

La Scala müzisyenlerinin kurduğu Cameristi Della Scala, CRR’de

“Ben klasik müziğe yabancıyım daha tanıdık sesler duymayı seviyorum” diyenlerdenseniz 24 Nisan’da Cemal Reşit Rey konser salonunda gerçekleşecek konserde La Scala Orkestrası müzisyenleri tarafından kurulmuş ‘Cameristi Della Scala’ bilindik Türk bestecilerin yanında Münir Nurettin Beken’in İki Kemençe için Konçerto’sunun dünya prömiyeri de icra edilecek.

Hem kulaklarınız hem de gözleriniz bayram etsin istiyorsanız ‘Süreyya Operası’nda ayın başında sahneye konacak Vivaldi’nin ‘Bajazet’i iyi bir fırsat, özellikle de DOBGM’nin kadrosundaki opera sanatçılarının barok eserlerde her zaman şaheserler çıkardığı göz önüne alınırsa…

Hayallerinizde daha eğlenceli bir şeyler varsa ayın ortasında prömiyeri gerçekleşecek ‘havai’ besteci Offenbach’ın komik opereti ‘La Belle Helene’ daha uygun bir seçim olur.

Ankara’da ikamet edenler ise ODTÜ Kültür Merkezi ve Kongre Salonu’nda 3 Nisan’da İdil Biret’i Bach’ın en gözde eserlerini seslendirirken dinleyebilirler, özellikle ‘İtalyan Konçertosu’nu İdil Biret’ten dinlemek herkesin tecrübe etmesi gereken bir olay olacaktır.

15 Nisan’da ise Mozarthaus Sanat ve Konser Evi’nde ‘Trio Ba’nın Beethoven’ın piyano üçlüleri için yazdığı besteleri seslendirdikleri konserler serisinde dördüncüsü sahnelenecek. Kayıt dünyasında görmezden gelinen bu eserleri genç yeteneklerinden ellerinden dinlemek her müzikseverin programında yer almalı.

Gerçek bir bahar kutlaması içinse ayın 28’inde Antalya Kültür Merkezi’nde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Stravinski’nin olay yaratan bestesi ‘Le Sacre du Printemps’ı dinleme şansınız var; yakınlardaysanız kaçırmayın.

Spotify listemize gözatın

“Bunlar pek iyi, pek güzel fakat ben İstanbul’da yaşamıyorum” ya da “Akşam konserlere yetişmem çok zor oluyor” diyenler fakat yine de adı geçen eserleri dinlemek isteyenler için Spotify hesabımızda bir kolaylık yapıp hepsini bir araya topladık. Böylece sabah işe gidiş yolunuzda dahi ilkbaharı müzikle kutlayabilirsiniz.