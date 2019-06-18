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Yaramazlara biraz batar!

Klasik müzik dinletilen tavukların verimliliği artmış

Muş’ta çiftlik sahibi Volkan Dizdaroğlu, tavuklara Beethoven ve Mozart’ın eserlerini dinleterek verimliliği artırıyor.

Fotoğraf: DHA

Dizdaroğlu, bir veteriner hekimin müzikle stres atan tavukların daha verimli olacağı tavsiyesi üzerine iki ay önce kurduğu çiftlikteki kümeslerde müzik yayını başlattı. Sabah saat 05:00’den akşam 20:00’e kadar tavuklara Beethoven ve Mozart’ın eserlerini dinleten çiftlik sahibi 13 bin adet tavuğun yumurtlama sıklığının arttığını belirtti.

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Çiftlik çalışanlarından Nesim Çoban da verimin arttığını doğruladı. İki aydan beri klasik müzik eserlerini dinleyen tavuklardan günde 150 koli yumurta aldıklarını belirten Çoban, şimdiki hedeflerinin günlük 12 bin adet yumurta olduğunu söyledi.

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