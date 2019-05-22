KKTC’nin yeni başbakanına ‘cumhurbaşkanına ayar’ uyarısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ‘cumhurbaşkanlığına ayar vermek’ten bahseden Başbakan Ersin Tatar’ı uyardı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar (sağda) ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay, koalisyon protokolünün imzası sonrasında. Fotoğraf: gazete360.com

KKTC’de 35’inci hükümeti kurma görevi alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Akıncı ile görüşmesinden sonra Halkın Partisi’yle (HP) oluşturduğu yeni bakanlar kurulunu açıkladı.

Reklam

Açıklanan yeni kabine şu isimlerden oluşuyor:

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu.

UBP ile HP arasında imzalanan koalisyon protokolüne göre ise Kıbrıs konusundaki uluslararası görüşmeler, HP Genel Başkanı ee Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından yürütülecek.

Reklam

‘Yeni hükümetle fikir ayrılıkları olacak, belli’

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı. Fotoğraf: Reuters

gazete360.com sitesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni hükümete başarılar dilerken Tatar’ın, ‘ bazı düşünceleri ve söylemleri ve biraz da usulünün kendisine cevap hakkı getirdiğini’ söyledi.

Akıncı şöyle devam etti: “Tatar’ın ‘cumhurbaşkanlığının politikalarına hükümet olarak ayar verileceği’ şeklindeki açıklaması ‘amacını aşan’ bir söylem. İçerde böyle bir şey konuşmadık, bunlar söylenmedi ama burası cumhurbaşkanlığı, dört yıl önce görev icra etmeye başlayan bir makamdır. Halktan dört yıl önce alınan bu onay, ayarı bozulmadan devam etmiştir, bundan sonra da devam edecektir. Ama bu ülkede ayar bekleyen gerçekler vardır. Belli konularda fikir ayrılıkları olacak belli. Bunda rahatsızlık duyulacak bir şey yok.”

‘Kıbrıs sorununun çözümü için farklı modeller’

KKTC’deki yeni hükümetin protokolünde ise Kıbrıs sorunun çözümü için farklı modellerin konuşulması gerektiği vurgusu yer aldı. Ankara’nın son dönemde Kıbrıs için savunduğu görüşlerin yeni KKTC hükümet protokolünde yer alması da dikkat çekti. Protokolde bu konuda, “Koalisyon ortaklarının Kıbrıs konusunda ortak bir paydada buluşmalarına olan ihtiyacın gereği olarak; Kıbrıs sorunu konusunda yarım asırdır devam eden sonu gelmez müzakere süreçleri, federal ortaklık modelinin tüketildiğini ve mevcut şartlarda gerçekçi olmaktan uzak olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Kıbrıs’ta daha gerçekçi ve gerçekleştirilebilir farklı modellerin artık masaya gelmesi gerekmektedir” denildi.

Protokolde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de doğalgaz konusunda tek yanlı adımlar atmaması gerektiği uyarısı yer alarak şöyle denildi:

“Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon zenginliklerinin sadece Kıbrıslı Rumlara değil aynı zamanda Kıbrıslı Türklere de ait olduğu bilinciyle bu kaynaklarla ilgili olarak Adadaki iki tarafın işbirliği yapması ve bu kaynakların hakça ve adil bir biçimde paylaşılması önemlidir. Bu bağlamda KKTC Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir işbirliği ve dayanışma halinde Doğu Akdeniz bölgesindeki meşru hak ve çıkarlarını koruyacak ve imkan olan her uluslararası platformda bu konudaki haklılığını gündeme getirecek.”

Yeni KKTC hükümet protokolünde, “Bakanlar ticaret yapamayacak, görev süresince varsa kazanç getirici faaliyetlerine son verecekler” şartı da getirilerek, “Kamu arazilerinin kiralanması bakanlar kurulunun bilgisi dahilinde olacak, iki tarafın uzlaşısı aranacak. Devlete her türlü istihdam Başbakan ve Yardımcısının bilgisi ve oluru ile yapılacak. Bu prensip terfilerde de geçerli olacak” ifadeleri yer aldı.