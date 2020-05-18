KKTC’deki yangınla ilgili bir kişiye gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Tepebaşı bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü dün çıkan yangında Tepebaşı-Çamlıbel anayolu trafiğe kapatılmıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü’ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçramış, öğrenciler tahliye edilmişti.

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Yangın kontrol altına alınırken, soruşturma sonucunda Y.S. isimli kişi gözaltına alındı.

Y.S.’nin aracında yapılan arama sonucu çok sayıda yakıcı madde bulundu.