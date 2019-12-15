KKTC’deki havaalanına SİHA ve İHA gönderildi

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Geçitkale Havaalanı’na İHA ve SİHA gönderdi. KKTC yönetimi ise ‘henüz bir İHA gelmediğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre KKTC Bakanlar Kurulu’nun kararı doğrultusunda, Türkiye’den dün gece insansız hava araçlarını taşıyan üç TIR, Gazimağusa gümrüğünden KKTC’ye girdi.

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İHA ve SİHA’lar, saat 01:30 sıralarında geniş güvenlik önlemleri alınarak Geçitkale Havaalanı’na gönderildi. Doğu Akdeniz’de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA’lar, yarından itibaren Geçitkale’den havalanacak.

Türkiye, ‘acil’ koduyla havaalanının kendi kullanımına verilmesini talep etmişti. Talebin, Doğu Akdeniz’de doğalgaz geriliminin yaşandığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. DHA, İsrail’in Kıbrıs Cumhuriyet’ine sekiz İHA verdiğini, Fransa ve İtalya’nın da savaş gemilerini Kıbrıs’a gönderdiğini yazdı.

Geçitkale Havaalanı’nda savaş uçaklarının sığabileceği büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmalar da yapılacak.

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KKTC: Henüz bir İHA intikal etmedi

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dişleri Bakanı Kudret Özersay, ‘Geçitkale Havalimanı’nda sadece yer kontrol ünitelerinin kurulmaya başlandığını, henüz bir İHA intikali bulunmadığını’ söyledi.

DHA’ya açıklama yapan üst düzey bir yetkili de, “İHA’ları yöneten pilotların KKTC sivil havacılık yetkilileriyle toplantı yaptığını” söyledi. KKTC hükümet kaynakları da, İHA’ların bu gece yarısında Ada’da olacağını ifade etti.