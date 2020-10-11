KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı: Akıncı ve Tatar yarışacak

KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci turda mevcut cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve başbakan Ersin Tatar yarışacak.

Akıncı ve Tatar… (Fotoğraflar: AA)

KKTC’de bugün cumhurbaşkanlığı ve anayasa değişikliği referandumu yapıldı. Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin yüzde 59’u sandığa giderek oy kullandı. 738 sandık saat 18:00 itibariyle kapandı.

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KKTC Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) göre, saat 22:00 itibariyle tüm sandıklar açıldı. Tatar, yüzde 32.35’le seçimi ilk sırada tamamlandı. Akıncı, yüzde 29.84’le ikinci oldu. Tufan Erhürman da yüzde 21.68 oy aldı.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılımın ülke genelinde yüzde 58.21 olduğunu açıkladı. Şefik, yüksek mahkemedeki hakim sayısının artırılması yönündeki referandumdan da 283 oy farkla ‘Hayır’ çıktığını duyurdu.

İkinci tura kaldı

Adayların hiçbiri yüzde 50’den fazla oy alamadığı için yalnızca Tatar ve Akıncı’nın aday olabileceği ikinci tur 18 Ekim’de yapılacak. En çok oy alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

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‘Görülmemiş müdahaleler oldu’

Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, seçim ofisinin önünde bekleyen kalabalığa hitap etti. Akıncı, ‘bugüne kadar görülmemiş müdahaleler görüldüğünü’ söyledi.

Akıncı şunları kaydetti: “Müdahaleler olmadı mı geçmişte? Oldu…Bütün bunlara rağmen Kıbrıs Türk halkı iradesini sandıkta yansıtmayı başardı. Kıbrıs Türk halkının gücünden büyük güç yoktur. Bırakınız, halk kimi seçeceğine karar verme yeteneğine sahiptir. Siz, ‘Sizin cumhurbaşkanınız bu olacak’ deme yetkisine zaten sahip değilsiniz. Bunu kabul edip sindirenler adına üzülüyorum. Bu şekilde göreve gelseniz kendiniz olamayacaksınız, sizi oraya getirenlerin gölgesinden başka bir şey olamayacaksınız. Önümüzdeki hafta, kaç haftadır yaşadığımız müdahaleler son bulsun. Çıkacak olan sonuç, halkın geleceğine ışık tutsun bu çağrımıza kulak verilir ya da verilmez, halk ne yapacağın biliyor.”

‘Demokratik irade’

Tatar, Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkı demokratik iradesini ortaya koydu” ifadesine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkı demokratik iradesini ortaya koydu. Bu başarı sadece bizim değil Kıbrıs Türk halkınındır. Bu demokratik yarışa katılan diğer adayları kutluyorum.#YeniBir #GeleceğeYürüyoruz #DoğruKarar #ErsinTatar pic.twitter.com/jwiuDyNsy9 — Ersin Tatar (@ersinrtatar) October 11, 2020

Saat saat sonuçlar…

KKTC devlet televizyonu BRT’nin verilerine göre, saat 21:00 itibariyle sandıkların yüzde 92.27’si açıldı. Tatar yüzde 32.5, bağımsız aday Akıncı yüzde 29.7 oy aldı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu’na göre saat 20:35 itibariyle 640 sandık açıldı. Tatar oyların yüzde 32.33’ünü, Akıncı yüzde 29.87, Tufan Erhürman ise yüzde 21.57 oy aldı.

BRT’nin verilerine göre saat 20:23 itibariyle sandıkların yüzde 53.17’si açıldı. Tatar yüzde 32.46, Akıncı yüzde 29.57, Erhürman ise yüzde 21.68 oy aldı.

Saat 20:15 itibariyle Tatar yüzde 32.93’le ilk, Akıncı yüzde 29.11’le ikinci sırada. Erhürman ise yüzde 21.46’lık oya sahip.