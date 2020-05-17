KKTC’de yangın: ODTÜ yerleşkesine sıçradı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çıkan yangın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü’ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı, öğrenciler tahliye edildi.
Tepebaşı bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangında Tepebaşı-Çamlıbel anayolu trafiğe kapatıldı.
Yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmazken, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının çok geniş alana yayıldığını belirtti.
ODTÜ yerleşkesine sıçradı
ODTÜ Kuzey Kıbrıs yerleşkesine de sıçrayan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edilirken, bölgedeki itfaiyeciler yangına müdahale ediyor.
Türkiye’den iki helikopter
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun mesajı iletti. Oktay, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini kaydetti.