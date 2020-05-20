KKTC’de restoran, kafe ve berberler açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hizmete ara veren restoran, kafe ve pastaneler bugün yeniden açıldı.

Fotoğraflar: Ali Ruhluel-Anadolu Ajansı

KKTC Bakanlar Kurulu kararı uyarınca marttan bu yana kapalı olan büfe, restoran, kafe, pastane, bar, köy kahvesi, plaj, berber, kuaför ve güzellik salonları bugün işbaşı yaptı.

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Normalleşme sürecinde tüm dükkanların girişinde dezenfektan ve eldiven bulundurulurken, maskesiz müşteriler içeri alınmadı. Öte yandan, iş yerine girişlerde müşterilerin ateşleri de ölçüldü.

KKTC’de normalleşme süreci

KKTC’de 4 Mayıs’ta başlayan normalleşme süreciyle lokanta, kafe ve pastane dışındaki dükkanların tümü açılmıştı.

Lokanta, kafe ve pastaneler de 11 Mayıs’tan bu yana ‘paket servis’ ve ‘yerinde al-git’ şeklinde hizmet veriyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı