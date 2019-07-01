KKTC’de patlama: Suriye’den ateşlenen Rus füzesi olabilir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs’a gece saatlerinde düşen füzenin Suriye’ye yönelik hava saldırısı sırasında ateşlenen bir Rus füzesi olduğunun tahmin edildiğini ifade etti.

Fotoğraf: Twitter

Başkent Lefkoşa’nın kuzeyinde yer alan Taşkent köyü yakınlarında saat 01.00 sıralarında patlama sesleri duyuldu ve yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Reklam

Özersay, Facebook’ta yer alan açıklamasında “İlk değerlendirmeler dün akşam Suriye’ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düşmesidir” dedi.

Özersay füzenin havada, çarpmadan önce patladığının tahmin edildiğini ve konu hakkında bilgi sahibi olabilecek ülkelerin büyükelçileri ile temasa geçtiklerini ifade etti.

İsrail savaş uçakları dün gece Humus ve Şam kentlerinde yer alan Suriye ordusu mevzilerine hava saldırısı düzenlemişti. Füzenin bu saldırı sırasında devreye giren hava savunma sistemlerine ait olduğu teyit edilirse, ilk defa Suriye’deki çatışmalar sırasında ateşlenen bir cisim Kıbrıs’a isabet etmiş olacak.