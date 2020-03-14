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Yaramazlara biraz batar!

KKTC’de oteller boşaldı, yeni misafir kabul edilmiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) tüm oteller boşalmaya başladı. KKTC’ye girişin yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle yasaklanmasın ardından, otellerde kalan turistler ülkelerine geri dönmeye başladı.

Fotoğraf: DHA

KKTC Bakanlar Kurulu’nun dün olağanüstü toplantısında, Türkiye de dahil tüm ülkelerden ülkeye girişler yasakladı. Karar üzerine Ada’da turist olarak bulunan yabancılar, ülkeyi terk etmeye başladı. Oteller de ayın 27’sine kadar misafir kabullerini kapattı. 

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THY seferleri azaltıyor

Türk Hava Yolları da, KKTC’ye uçuşlarını sınırlandırma kararı aldı. Buna göre, hafta başından itibaren THY’nin KKTC’ye uçuş seferleri kademeli olarak azaltılacak.

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