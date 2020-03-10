KKTC’de ilk ‘corona’ vakası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk ‘corona’ vakası tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

30 turist karantinada

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 teşhisi konulduğunu belirtti.

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Bakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemize gelen bir Alman turist, dün sabah rahatsızlanarak ateşinin yüksek olması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde Alman turistin koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Hastanın genel durumu şu anda iyi ama hastayı izlemeye devam ediyoruz. Hastanın temas ettiği kim varsa tespit edilmesi için çalışma yapıyoruz.”

Bakan ayrıca Alman turistle birlikte gelen 30 turistin ve Covid-19 tespit edilen turistin kaldığı otelin de karantina altına alındığını belirtti.

Bakanlar kurulu konuyu görüşmek için bugün acil toplanacak.

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Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de iki ‘corona’ vakası

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de dün iki kişide yeni tip corona virüsü tespit edilmiş, KKTC’de acil toplanan bakanlar kurulu sınır kapılarındaki önlemlerin artırılması kararı almıştı.