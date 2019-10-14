KKTC’de iktidar partisi, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı kınadı, müzakerelerden çekilmesini istedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, adada KKTC’nin haklarının ihlalinin söz konusu olabileceği müzakere masasına oturmaması çağrısında bulundu. Çağrıyı 9 madde halinde sıralayan UBP Parti Meclisi açıklamasında, Türkiye’nin garantörlüğünün kırmızı çizgi olduğu ifade edilerek, Akıncı’nın Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediği savunuldu.

Akıncı, ağustos ayındaki müzakerelerde Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Anastasiadis ve BM yetkilisi ile.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren UBP Parti Meclisi, olağanüstü toplantı yaptı. Yaklaşık üç saat süren Parti Meclisi toplantısından sonra, alınan kararlar 9 madde halinde sıralanırken, Akıncı’nın Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesini temsil etmediği savunuldu ve yaptığı açıklamalar kınandı.

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Karar metninde; “Sayın Akıncı’nın harekatın amacının çarpıtmasını, Türkiye’yi neredeyse suçlamaya kalkmasını, amacını aşan açıklamalarını kabul edemeyiz. TSK’ya, Mehmetçiğe bir kez daha sevgilerimizi iletiriz” denildi.

Metinde, ‘UBP’nin, Türkiye’nin başlattığı harekata tam destek verdiği’ vurgulandı. Kararı açıklayan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, şöyle dedi: “Altını çizerek bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, Türkiye’nin garantörlüğü bizim kırmızı çizgimizdir. Dün itibariyle bazı gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bazı açıklamalar yaptı. KKTC’de çok enteresan beklenmedik gelişmeler oluyor. Dünkü açıklama da onlardan bir tanesidir. UBP özü itibariyle Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya devam ediyor. Kuruluşunda da esas amacı bu topraklarda, Kıbrıs’ın kuzeyinde, kendi devleti çatısı altında yaşayan Kıbrıs Türk halkını refah ve esenliğe eriştirmek, anavatan Türkiye ile bağlarını daha da güçlendirmek ve Türkiye’nin garantörlüğünde yaşamak. Altını çizerek bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, Türkiye’nin garantörlüğü bizim kırmızı çizgimizdir. Bu uzun soluklu mücadelenin sonunda dünyaya entegre olmak ve Kıbrıs Türk halkına ve geleceğine önemli bir aşama kaydettirmek.”

UBP Parti Meclisi’nin aldığı kararın Meclis’te de tartışılması bekleniyor. KKTC’de Cumhuriyet Meclisi’nde 35 milletvekilinin oyu ile Akıncı’nın müzakerelerde görüşme yapma görevi elinden alınabiliyor. Söz kmonusu 9 maddelik kararda şöyle dendi:

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“Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, anavatanımız ve garantörümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiğini ve dayanışma içinde olduğunu belirterek, operasyonun kısa sürede başarılı olarak belirlenen hedeflerine ulaşmasını temenni etmektedir. Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, Sayın Akıncı’nın Kıbrıs Türkü’nü yok olmaktan kurtaran Kıbrıs Barış Harekatı’nın amacını çarpıtmasını, yanlış ifadelerle Türkiye’yi nerdeyse Kıbrıs’ta suç işlemekle suçlamaya kalkışmasını ve Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı giriştiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak attığı hukuka uygun adımları sorgulayıp, bu konu ile ilgili amacını aşan önerilerde bulunmasını kabul edilemez bulmaktadır.

Parti Meclisimiz, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerinin asla Kıbrıs Türkü’nün duygu ve düşüncelerini yansıtmadığını, Kıbrıs Türkü ile Anavatan Türkiye’yi karşı karşıya getirme maksadı taşıdığını, Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşamsal çıkarlarına aykırı olduğunu dikkate alarak Sayın Akıncı’yı kınar. Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, Sayın Akıncı’ya, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nün bu adadaki varlık ve menfaatlerini sorgulayan açıklamalarından sonra artık Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediği, görüşmeleri yürütmekle ilgili toplumsal güveni yitirdiği için seçimlere az bir süre kaldığını da dikkate alarak, olası Kıbrıs müzakerelerine katılmaması çağrısında bulunur.”