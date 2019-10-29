KKTC’de düşen eğitim uçağındaki iki kişi hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Hava Sporları Federasyonu’na ait bir eğitim uçağı düştü, iki kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Geçitkale Havalanı’ndaki pistin yakınlarına düşen uçaktaki pilot eğitmeni Serkan Özcezarlı ile yanındaki Akın Çetinkaya kazada yaşamını kaybetti.



Polisin olayla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bugün saat 12.50 sıralarında, Geçitkale Havaalanı’nda, Hava Sporları Federasyonu’na ait bir eğitim uçağı eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düşmüştür. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan iki kişi yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”