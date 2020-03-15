KKTC’de ‘corona’ vakası altıya, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 26’ya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınından etkilenen kişi sayısı altıya yükselirken, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ise bu sayı 26 oldu.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan dört tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan, ülkedeki yeni Covid-19 vakasının Britanya’dan gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.
Bakan, Covid-19’dan etkilenen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. Teşhis konulan kişilerin dördü turist, ikisi ise KKTC vatandaşı.
KKTC’de salgın nedeniyle 14 Mart’tan itibaren 1 Nisan’a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden, ülkeye giriş ve çıkışlar yasakladı.
Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nde beş kişi daha ‘corona’ pozitif
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde beş kişiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 21’den 26’ya yükseldi.
Toplamda ise Kıbrıs adasında Covid-19’dan etkilenen kişi sayısı 31 oldu.