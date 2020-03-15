KKTC’de ‘corona’ vakası altıya, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 26’ya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınından etkilenen kişi sayısı altıya yükselirken, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ise bu sayı 26 oldu.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan dört tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan, ülkedeki yeni Covid-19 vakasının Britanya’dan gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

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Bakan, Covid-19’dan etkilenen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. Teşhis konulan kişilerin dördü turist, ikisi ise KKTC vatandaşı.

Fotoğraf: DHA

KKTC’de salgın nedeniyle 14 Mart’tan itibaren 1 Nisan’a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden, ülkeye giriş ve çıkışlar yasakladı.

Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nde beş kişi daha ‘corona’ pozitif

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde beş kişiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 21’den 26’ya yükseldi.

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Toplamda ise Kıbrıs adasında Covid-19’dan etkilenen kişi sayısı 31 oldu.