KKTC’de ‘corona’ şüphesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir hasta ‘corona’ virüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 74 yaşındaki G.E’nin hastanede gözlem altına alındığını belirtti. Bakanlık yetkilileri, hasta ile ilgili test sonuçlarının Türkiye’den gelmesi sonrasında bir açıklama yapılacağını kaydetti.

Reklam

G.E’nin, doktorlara Dubai’ye tatile gittiğinde Çinli turistlerle aynı ortamları paylaştığını söylediği öğrenildi.

DHA’ya açıklama yapan Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, “Dün acilden evine gitmiş. Ama bu sabah yeniden gelince, ‘corona‘ virüsü şüphesi nedeniyle hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk ettik” dedi.

Hastanın 74 yaşında olduğunu ifade eden Kalfaoğlu, “Hastamız Dubai’de Çinlilerin de olduğu bir tura katılmış. Buradan döndükten sonra rahatsızlanmış” ifadelerini kullandı.

Reklam

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da ‘Hastanın gözlem altına alındığını, araştırmaların sürdüğünü’ belirtti.

74 yaşındaki G.E’nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde oluşturulan karantina odasına konulduğu öğrenildi.

KKTC sağlık bakanı: İlk olarak zatürree teşhisi konmuş

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ‘corona’ virüsü nedeniyle gözlem altına alınan hasta ile ilgili yaptığı açıklamada, doktorların ilk aşamada hastaya zatürree teşhisi koyduğunu söyledi. Pilli, hastanın Dubai’de tatildeyken ‘corona’ virüsü taşıma riski olan Çinli turistlerle ‘aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden’, tedbir amacıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gözlem altına alındığını kaydetti.

Pilli, hastadan alınacak örneklerin kesin teşhis için Türkiye’ye gönderileceğini ifade etti.