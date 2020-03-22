KKTC’de ‘corona’ nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fotoğraf: Reuters

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek” dedi.

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Yasağa uymayanlara 24 saat gözaltı

Kısmi sokağa çıkma yasağında vatandaşların market, eczane, akaryakıt istasyonu, hastane ve bankayla ilgili işlemlerini yapabileceklerini ifade eden Özersay misafirlik, ev ziyareti, sokakta gezmek, piknik, antrenman gibi faaliyetlerin yasak kapsamında bulunduğunu belirtti.

Kurallara uymayanların polis tarafından gözaltına alınacağını kaydeden Özersay, şu ifadeleri kullandı: “Bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Polis, sokakta, misafirlikte olanlara izin vermeyecek. Kurallara uymayanlar 24 saat gözaltında kalabilecek, haklarında dava açılacak.”

KKTC’de toplam 33 Covid-19 vakası bulunuyor.