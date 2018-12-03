KKTC’de bir tuhaf şiddet tartışması: Milletvekili ülkenin selameti için ‘kırbaç’ önerdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iktidar ortağı Halkın Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, şiddet eyemlerine tepki olarak bir elindeki kırbaç fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve altına “KKTC’nin selameti için belli bir süre kullanılması gereken alet” notunu düştü.

Manavoğlu’na muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk tepki gösterdi. “Bazı milletvekilleri hükümette olduklarını unutuyor. Bir gün sopa gösteriyorlar bir gün kırbaç” diyen Öztürk şöyle devam etti: “Et de ellerinde satır da. Gerekli önlemleri ve tedbirleri alacaklarsa alsınlar, alamayacaklarsa devletle dalga geçer gibi sopa ve kırbaç göstermesinler.”

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Manavoğlu ise şu karşılığı verdi: “Ülkede herkes hayali bir dünyada yaşıyor. Sosyal medyadan bir ahkam kesme var. Herkes aklını başına almalı. Ülke olarak silkelenmeliyiz. Kendimizi sorgulamalıyız. İyice düşünmeliyiz. Bu gidiş iyi bir gidiş değil.”

Vekil, daha önce de sosyal medyadan aracında taşıdığı beyzbol sopasının fotoğrafını paylaşarak, “Evet, önlemimi aldım. Kış geldi, günler kısaldı. Gittiğim yerlerde daha güvende olmak için önlemimi aldım” diye yazmış.

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Beyzbol sopasıyla ‘önlem’ almıştı

Ülkede son dönemde yaşanan şiddet eylemlerini protesto ettiğini belirten Manavoğlu, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Manavoğlu, “Eğer bu gidişi tersine çevirecek önlemleri hızlandırmazsak bir sonraki adım, vatandaşın kendi adaletini kendinin uygulaması olacak” dedi