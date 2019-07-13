KKTC’de, beş kişilik aileden dört kişi boğularak öldü

KKTC’nin Gazimağusa bölgesinde, beş kişilik aileden dört kişi akıntıya kapılarak boğuldu. Ailenin 12 yaşındaki oğlu Barış tatilciler tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Ailesiyle birlikte sahile giden Merve Katırcı (18) denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Katırcı’nın akıntıyla açığa sürüklendiğini gören baba Ramazan (40), anne Filiz (40) ve kardeşleri Mert (17) ile Barış Katırcı (12) suya atladı. Anne ve baba ile birlikte iki çocukları açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Tatilcilerin kurtardığı Barış Katırcı hastaneye kaldırıldı.

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Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle yapılan arama çalışmalarında Ramazan, Filiz ve Merve Katırcı ve Mert Katırcı’nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tedavisi süren Barış Katırcı’nın devlet korumasına alınacağını söyledi.