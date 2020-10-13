Akıncı’ya ikinci turda diğer adaydan destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı aldı.

Akıncı (solda) ve Erhürman. (Fotoğraf: AA)

KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimi geçen pazar günü yapılmış, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı Ersin Tatar 35 bin 825 (yüzde 32.35), bağımsız aday Mustafa Akıncı ise 33 bin 53 (yüzde 29.84) oy alarak ikinci tura kalmıştı.

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Salt çoğunluğun arandığı ilk turun aksine, en yüksek oyu alanın seçileceği ikinci tur gelecek pazar günü yapılacak. Her iki aday da seçim dışı kalan diğer adaylardan destek için ziyaretlere bugün başladı.

Akıncı ile Tatar, seçimde 24 bin 8 (yüzde 21.68) oy alan Tufan Erhürman’ın genel başkanlığını yaptığı CTP’yi ziyaret ederek destek istedi.

Akıncı’ya destek kararı

KKTC’de yayın yapan Yeni Düzen gazetesinin haberine göre CTP Parti Meclisi, bugün akşam toplanarak seçimde Akıncı’yı destekleme yönünde oybirliğiyle karar aldı.

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CTP’nin yazılı açıklamasında özetle şu ifadeler yer aldı: “CTP, kurulduğu günden itibaren Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü geliştirerek geleceğe taşıması, sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlaması ve Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı çözüme ulaştırılması çerçevesinde bir siyaset izlemiştir. Kıbrıs sorunu başta olmak üzere halkımızın tüm sorunlarının uluslararası hukuk temelinde diyalog yöntemiyle çözümlenmesi için uğraş vermiş olan CTP, Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı çözüme ulaştırılması siyasetini Tüzüğünde de yer alan temel ilkelerden biri olarak kabul etmektedir. CTP, bunca yıllık deneyimiyle, Kıbrıs Türk halkının kapsamlı çözüm yönündeki iradesinin, çözümden önceki koşullarda halkımızın dünyaya açılma ve pek çok alanda tabi tutulduğu sınırlamaların kaldırılması talebinin meşru zeminini oluşturduğunun da bilincindedir.

CTP Parti Meclisi, bu çerçevede, 18 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yarışacak iki aday arasında, bu ilkeler doğrultusunda görev yapacağını açıklamış olan Sayın Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı almıştır.”