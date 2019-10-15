KKTC’de Ahmet Çakar’a büyük tepki

Spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar’ın Fransa-Türkiye maçı sonrasında katıldığı programda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik ifadeleri, tepki çekti. KKTC medyası sert eleştirilerde bulunurken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay başta olmak üzere siyasiler, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ve spor basını tarafından yapılan açıklamalarda Çakar’ın, Kıbrıs Türk halkından özür dilemesi istendi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Kıbrıs Türkü’ne ya da bu halkın iradesiyle seçilmiş temsilcilerine hakaret etmeye, bu makamları ve devleti yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Maalesef izlenen siyaset, özellikle de kullanılan üslup gerek KKTC-Türkiye ilişkilerine gerekse Kıbrıs Türk Halkının Türkiye’deki imajına zarar vermiştir. Ülke içinde toplumun farklı kesimlerini de, ülkemizin Türkiye ile olan ilişkilerini de germiştir.”

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KTSYD’inden yapılan açıklama ise Ahmet Çakar’ın eleştiriyi hakarete vardırdığı vurgulandı. KTSYD açıklamasında da şu ifadelere yer verildi: “Fransa-Türkiye maçı Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de büyük bir heyecanla takip edilmiş ve alınan sonuç bu topraklarda da sevinçle karşılanmıştır. Böylesi bir ortamda KKTC Devleti’nin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı’nı itibarsızlaştıracak hakaretlerde bulunan Ahmet Çakar isimli spor yorumcusuna sporun birleştirici yönünü hatırlatmak ve neticesinde tüm Kıbrıs Türk halkını kapsayacak çirkin sözlerinden dolayı kınamak ihtiyacı hissediyoruz.”

Fikirlere ancak fikirle karşılık verilmesi gerektiği kaydedilen açıklama, şöyle devam etti: “Hakaret, aşağılama ve itibarsızlaştırma anlamında sarf edilecek sözlerin çatışma ve ayrıştırma doğuracağını bu vesile ile hatırlatmak isteriz. Unvanı doktor, mesleği spor yazarlığı olan bu kişinin bilmesi gereken en önemli konu, sporun birleştirici yönü olmalıdır. Meslek etiğinden yoksun, doktorluk felsefesinin çok uzağında duruşuyla bir toplumun liderine böylesi açık hakaretlerde bulunan Ahmet Çakar’ın saygın bir meslek dalı olan spor yazarlığından vazgeçmesini tavsiye ederken, açık hakaret içeren sözlerinin de gerekli makamlarca incelenmesi gerektiğinin altını çizeriz.”

‘KKTC’ye girişi yasaklansın’

Başbakan Ersin Tatar’ın danışmanlarından Özer Kanlı da, Ahmet Çakar’ı yaptığı açıklamalardan dolayı kınadı. Kanlı, “Ahmet Çakar denen kişinin gerek KKTC Cumhurbaşkanı gerekse Kıbrıs Türk halkına yönelik sözlerini kınıyorum. Bu gibiler de en az Türkçe düşünemeyenler kadar KKTC -Türkiye ilişkileri ile Kıbrıs konusundaki ulusal duruşa zarar veriyor” dedi.

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Kıbrıslı Spor Müdürü Songuç Kürşad da, Ahmet Çakar’ın ülkede istenmeyen kişi ilan edilmesi çağrısı yaptı. Kürşad, “Ahmet Çakar’ın ülkeye girişi yasaklanmalıdır” dedi.