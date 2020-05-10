KKTC’de 56 gündür kapalı olan işletmeler yarın açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’de corona virüsü salgını önlemleri çerçevesinde 14 Mart’tan beri kapalı olan restoranlar, kafeler ve büfeler yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

KKTC Sağlık Bakanlığı yiyecek içecek sektörlerinin açılabilmesi için çalışanlara corona virüs testi yaptırma zorunluluğu getirdi. Buna göre sonuçları negatif olanlar bu iş yerlerinde çalışabilecek.

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İş yerleri sadece ‘mekandan al git’ ve ‘paket servis’ şeklinde hizmet verebilecek. İş yerlerinin müşterilerine mekanda servis yapmasına izin verilmeyecek.

Bugüne kadar 108 corona vakasının görüldüğü KKTC’de dört kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 103 kişi iyileşip taburcu edildi. Bir kişinin tedavisi devam ediyor.