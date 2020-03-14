KKTC, Türkiye dahil tüm ülkelerden giriş ve çıkışları yasakladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü salgını nedeniyle 14 Mart’tan itibaren 1 Nisan’a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden, KKTC’ye giriş ve çıkışlar yasakladı.

Fotoğraf: kokpit.aero

KKTC’de Güney Kıbrıs ve Türkiye’de corona virüsü vakalarının görülmesinin ardından Başbakan Ersin Tatar başkanlığında Bakanlar Kurulu toplandı.

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Toplantıdaki kararlara göre ülkeye sadece KKTC vatandaşı, ülkede eğitim alan öğrenciler ve göçmenler girebilecek.

Kararı Başbakan Tatar, Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte açıkladı.

Kamuda itfaiye, polis, sivil savunma ve maliye dışında diğer kamu kuruluşlarında çalışan tüm personelin 27 Mart’a kadar idari izinli olacağı belirtildi.

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Özel sektörde ise sadece marketler, benzin istasyonları ve eczaneler hizmete devam edecek. Tüm eğlence yerleri kapatılacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Ülkeye turist olarak da Türkiye’den de kimsenin gelemeyecek” dedi