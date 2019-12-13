KKTC ‘şırınga çikolata’ları toplatma kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de iki çocuğun ölümüne neden olan ‘şırınga çikolata’ olarak adlandırılan ürünlerin toplatılması kararı aldı.

Ankara ve Diyarbakır’da iki çocuğun ölümüne neden olan ‘şırınga çikolata’nın üretimi, Türkiye’deki üretici firma tarafından durdurulmuştu.

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KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba’nın imzasıyla tüm birimlere gönderilen ‘ivedi’ yazıda, ‘Ürünlerin toplatılması ve satılmasının yasaklanması kararının alındığı’ kaydedildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi: “Ülkemize de 36 koli ithal edilen Bonart marka creaminjector (kakaolu fındık kreması) ürüne ait ambalajla ilgili Türkiye’de yaşanan üzücü iki olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ürün güvenliği ile ilgili olarak başlatmış olduğu araştırma sonuçlanana kadar söz konusu ürünlerin piyasa ve okul kantinlerinde satışının durdurulması hususunda bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim.”