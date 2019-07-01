KKTC sınırları içine füze olduğundan şüphelenilen bir cisim düştü: Can kaybı yok

KKTC sınırları içinde yer alan Taşkent yakınlarına bugün erken saatlerde füze olduğundan şüphelenilen ancak ne olduğu henüz belirlenemeyen bir cisim düştü.

Fotoğraf: Twitter

KKTC’li yetkililerin verdiği bilgiye olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, düşen objenin Ortadoğu’daki çatışmalar sırasında kullanılmış olabileceğini ifade etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Facebook’taki açıklamasında, “Az önce Taşkent köyü yakınındaki olay yerine giderek patlama ertesinde bölgede bulunan parçaları yetkililerimizle birlikte inceledik. İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir” dedi.