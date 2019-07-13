KKTC, Rumlara ortak doğalgaz komitesi önerdi, Türkiye de destekliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’e Akdeniz’deki hidrokarbonun kullanımı ile ilgili yeni bir öneri sundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı öneriye tam destek verdiğini duyurdu.

Hidrokarbonlar konusunda ortak bir komite kurulmasını isteyen Akıncı, önerisini BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov aracılığıyla Rum lidere iletti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı’nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir işbirliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca AB’nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor. Cumhurbaşkanı Akıncı öneriyi, bilgi edinilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye de gönderdi.”

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Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında öneriye tam destek vuracağını vurguladı ve şu açıklamayı yaptı: “KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı işbirliği önerisini BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sunduğu öğrenildi. Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz.”

Avrupa ülkeleri liderleri geçen ay Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin baskısının ardından, Türkiye’ye ihtilaflı sularda sondaj faaliyetlerine son vermesi, aksi halde buna karşı adım atacakları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin hidrokarbon aradığı yerlerin kendi münhasır ekonomik bölgesi olduğunu iddia ediyor. Türkiye ise Kıbrıs’ın batısında sondaj yaptığı alanın kendi sahanlığında kaldığını, doğusunda sondaj yapacağı alanda arama hakkının ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından TPAO’ya verildiğini belirtiyor.