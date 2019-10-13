KKTC lideri Suriye’de diyalog önerdi, Ankara’dan ağır eleştiri geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin Suriye ile diyaloğa geçmesini istedi. Hükümetten yanıt gecikmedi.

Fotoğraf: DHA

KKTC merkezli Yeni Düzen gazetesinin aktardığına göre, Facebook hesabından açıklama yayınlayan Akıncı, kendi içlerinde ‘Türkiye’nin iyiliğini ve terör belasından kurtulmasını istemeyen olduğuna inanmadığını’ dile getirdi.

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Suriye’de 10’uncu yılına giren iç savaşın artık doyum noktasında olduğunu aktaran Akıncı, “10 yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmak mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

KKTC cumhurbaşkanı, ‘Türkiye’nin mutlu ve huzurlu geleceği’nin bölge halklarının diyalog kurmasında olduğunu belirterek Türkiye ile Suriye’nin en erken zamanda ilişkilerinin yeniden tesis etmesi gerektiğini kaydetti.

‘Arkadaşlarım yanımda şehit düştü’

Akıncı, 1974’te 27 yaşındayken ‘faşist Yunan cuntası’nın neden olduğu Kıbrıs Barış Harekatı’nda askeriyede görev aldığını aktararak şöyle devam etti: “Lefkoşa’da Dereboyu’ndaki savaşta arkadaşlarım yanımda şehit düştüler; pek çoğumuz gibi ben de savaşın ne demek olduğunu yaşayarak öğrendim. Bu nedenle savaşın acılarını hiçbir toplumun yaşamasını istemem. Türk, Kürt, Arap hiçbir çocuğun burnunun kanamasını arzulayamam.”

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Akıncı, diplomasinin devreye girmesini istedi: “Daha önce de söyledim; 1974’te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir.”

‘Tarih bilincinden yoksun’

Akıncı’nın açıklamasına hükümetten tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1974’teki mücadeleyle Barış Pınar Harekatı’nın aynı ruhla yapıldığını kaydetti.

Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan Oktay, Akıncı’nın açıklamasının ‘tarih bilinci ve bilgiden yoksun’ olduğunu savunurken, ‘talihsiz açıklama’nın Kıbrıs Türklerinin görüşünü yansıtmadığına inandığını dile getirdi.

Oktay şunları yazdı: “Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır.”

‘Unutmayacağız’

Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik, Akıncı’nın açıklamasını ‘basiretsiz’ olarak nitelendirerek şunları kaydetti: “Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. Sayın Akıncı terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır.”

Çelik, mücadelede kimlerin yanlarında, kimlerin karşılarında olduğunu da unutmayacaklarını aktardı.