KKTC kurdaki yükselişten endişeli: Farklı para birimine geçebiliriz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, döviz kurlarındaki artış nedeniyle Türk Lirası yerine farklı bir para birimine geçilmesi ihtimalinin masada olduğunu açıklayıp “Çok radikal değişiklikler gündeme gelebilir” dedi.

Bugün dolar 4.6494 lira, avro 5.4961 lirayı görerek Türk Lirası karşısında en yüksek seviyeye yükseldi.

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KKTC’de resmi para birimi olarak Türk Lirası kullanılıyor. Ancak ülkede araç, mülk alımları ve kiralamalar sterlin üzerinden yapılıyor.

KKTC başbakanı, basın toplantısında, “Dövizle ilgili olarak bugüne kadarki genel yaklaşım, ‘Döviz yükselir, elimiz kolumuz bağlıdır’ yaklaşımıdır. Çeşitli öneriler var” diyerek şöyle devam etti: “Farklı para birimine geçme, kurları sabitleme gibi radikal öneriler de masamızdadır. Bunları yapacağız anlamında söylemiyorum. Haydi bugün karar verdim de yapayım değil. Biz TL’nin değer kaybı karşısında hiç elimizde olmayan sebeplerle birtakım sıkıntılar yaşıyorsak, bunları Türkiye Cumhuriyeti ile çok daha açık konuşmak durumundayız ve konuşmaya da başladık.”

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Erhürman, KKTC’de kriz ihtimali görmediğini de dile getirken şunları kaydetti: “Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri yan yana koyduğumuzda durum ortada. Sürekli olarak bu ihtimali dikkate almak zorundayız. Bizde 21 günde bir olan bir akaryakıt fiyatlandırma sistemi var. Döviz ve petrol fiyatlarının artmasının da buna etki edeceğini biliyoruz. Özel okulda çocuk okutan birçok insan da dövizle ödeme yapıyor. Yeni dönem kayıtlarıyla ilgili de ciddi sıkıntılar ortaya çıkacak.”