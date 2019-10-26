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Yaramazlara biraz batar!

KKTC cumhurbaşkanlığından Bahçeli’ye sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik, “Kıbrıs Türklüğüne ihanet ettiğini kanıtlamıştır” sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Burcu, Bahçeli’nin sözleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Burcu, “Bahçeli, bugün uzun yazılı bir açıklama yapmış, bu açıklamasında neredeyse saldırmadığı ülke ve kişi kalmamış ve bir bölümünde de çok çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’yı da faşizan bir dil ve üslupla hedef almıştır” dedi.

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Burcu açıklamasına şöyle  devam etti: “Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, Devlet Bahçeli’nin iddia ettiği gibi Kıbrıs Türklüğüne ihanet eden bir lider değil, tam tersine Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan, halkımızın meşru hak ve çıkarları ile onurunu her şeyin üstünde tutan ve çağdaş Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil eden bir liderdir. Kıbrıs Türk halkı, uzun yıllardan beridir Atatürk ilkelerini gönülden içselleştirmiş bir halktır. Atatürk Türkiye’sinin bütün bu çağ dışı anlayışları aşacağına ve büyük önderin işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacağına olan inancımızla, birkaç gün sonraki Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ıncı kuruluş yıldönümünü de bu vesileyle kutlarız.”

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