KKTC, ikinci tur için sandık başında: Tatar ve Akıncı yarışıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanıyor.

Fotoğraf: AA

İkinci turda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarışıyor.

Reklam

11 Ekim’deki ilk turda yarışan 11 adaydan hiçbiri yüzde 50’den fazla oy alamadığı için cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalmıştı.

Tatar oyların yüzde 32.34’ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29.80’ini alarak ikinci sırada tamamlamıştı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), ikinci turda Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı almıştı.

Oy verme işlemi saat 08:00’de başladı, 18:00’e kadar sürecek.

Reklam

Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin 738 sandıkta oy kullanacağı seçim soncunun saat 20:00 gibi netleşmesi bekleniyor.

2 bin 658 kişinin görev yaptığı seçim, salgın nedeniyle maske, sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılıyor. Sandıklarda dezenfektan bulunuyor.