KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre başbakan Ersin Tatar cumhurbaşkanı seçildi.

Fotoğraf: DHA

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51.74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

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Mevcut cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48.26’sını aldı. 199 bin 29 bin seçmenin 133 bin 953’ü sandığa giderken, seçime katılım oranı yüzde 67.30 oldu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 11 adaylı ilk tur seçimleri, en düşük katılım yüzdesi ile tarihe geçmişti.

‘Herkesin cumhurbaşkanı olacağım’

Tatar, “Kıbrıs Türkü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Verdiğim her sözü tutacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC’yi güzel günlere taşıyabilmek” dedi.

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar’ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, KKTC’deki cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin, “Sayın Mustafa Akıncı’ya da bugüne kadar sürdürdüğü görev nedeniyle teşekkür ediyorum. Gönlümüz, her daim Kıbrıs’ın iyiliğinden yana, sonuçlar Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Ersin Tatar kimdir?

Tatar, 1960’ta Lefkoşa’da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere’de tamamlayan Ersin Tatar, 1982’de Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

1982-1986 yıllarında Price Waterhouse isimli şirketin İngiltere’deki merkez ofisinde çalışan Tatar, Chartered Accountant (mali müşavir) unvanını aldı.

Ersin Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere’de PollyPeck firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara’da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ’de finansman müdürü olarak çalıştı.

1992-2001 yıllarında İstanbul’da Show TV’de Genel Koordinatörlük yapan Tatar, 1996’da KKTC’nin ilk özel televizyon kanalı olan “Kanal T”yi kurdu.

Ersin Tatar, 2003’te KKTC’ye dönerek UBP’den siyasete girdi. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP’den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

4 Mayıs 2009’da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanlığı görevine getirilen Tatar, 27 Mayıs 2010’da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

KKTC’de 28 Temmuz 2013’deki erken genel seçimlerinde yeniden UBP’den Lefkoşa Milletvekili seçilen Ersin Tatar, 8’inci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

Tatar, 7 Ocak 2018’deki erken genel seçimlerde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018’deki UBP Kurultayında Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Ersin Tatar, Özgürgün’ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla genel başkan seçildi.

Tatar, geçen yıl mayısta kurulan UBP-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlendi.